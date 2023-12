donderdag 14 december 2023 om 17:18

UCI kondigt maatregelen aan tegen extreem afgestelde remgrepen

Je ziet het steeds vaker: renners en rensters die hun remgrepen zo ver mogelijk naar binnen buigen. De UCI wil hier wat aan doen. Vanaf 2024 gelden beperkingen voor de hoeken die de remgrepen mogen hebben, kondigde de Internationale Wielerunie aan.

Door de shifters van je fiets naar binnen te buigen, kun je je frontale oppervlak verkleinen en dus een meer aerodynamische houding aannemen. Tegelijkertijd voldoe je aan het huidige UCI-reglement, dat voorschrijft dat je je remgrepen moet aanraken, als je met de polsen op je stuur ligt. De UCI riep deze regel in 2021 in het leven om de zogenoemde puppy paw-houding tegen te gaan: renners en rensters lagen voor die tijd vaak met hun polsen los op het stuur.

De UCI vindt het echter ook gevaarlijk om met naar binnen gebogen shifters te fietsen. “Het positioneren van de remgrepen in een extreme hoek, beperkt het remvermogen van de renners. Het vormt bovendien een wijziging van het materiaal waardoor dit materiaal niet meer overeenstemming is met het beoogde gebruik. Een dergelijke positionering zal in 2024 aan banden worden gelegd. In 2025 zullen nieuwe regels van kracht worden die naleving van de installatierichtlijnen van de shifterfabrikanten vereisen.”