woensdag 22 november 2023 om 16:48

Gerrit Schulte Trofee officieel overgedragen van Den Bosch naar Utrecht

Een week voor het Wielergala 2023 is de Gerrit Schulte Trofee officieel ‘overgedragen’ van Den Bosch aan Utrecht. Het jaarlijkse gala wordt dit jaar voor het eerst niet georganiseerd in de Brabantse stad, maar in de Domstad. Daarom is de Gerrit Schulte Trofee, de prijs voor de Wielrenner van het Jaar, door een fietstocht naar Utrecht gebracht.

Afgelopen weekend maakte een groep van twintig wielrenners, waaronder enkele jeugdwielrenners, de tocht. Dit werd geleid door oud-renster Belle de Gast, die tegenwoordig fietsburgemeester is van Utrecht. “Het is een startpunt om de ambities van Utrecht verder uit te bouwen waarbij jeugd, opleiding, professionele sport en de maatschappelijke impact van fietsen samenkomen. Dit is een kans om aan onze langetermijnvisie en -plannen te werken”, zegt zij.

De zoon van de in 1992 overleden Gerrit Schulte, Jan Schulte, was aanwezig om de trofee mee te geven met de groep. “Ik betreur dat de trofee van mijn vader uit ’s-Hertogenbosch is vertrokken”, vindt hij. “Ondanks dat zie ik voor de verdere groei van het Wielergala wel meer kansen nu het in Jaarbeurs plaatsvindt.”

“Utrecht is een stad die op indrukwekkende wijze fietsen omarmt en de wielertraditie hoog in het vaandel heeft staan. We kijken uit naar een spectaculair Wielergala in Utrecht en zijn ervan overtuigd dat de stad de trofee met trots zal dragen”, voegt Club48-voorzitter René Koppert daar aan toe. Ook Ralf van Heugten van de Jaarbeurs is blij. “We zijn vastbesloten om deze traditie voort te zetten. Ik ben blij dat de Bosschenaren nauw betrokken blijven bij de organisatie, zodat we met elkaar een onvergetelijk Wielergala neer kunnen zetten.”

Het Wielergala 2023 wordt op maandag 27 november georganiseerd in de Koninklijke Jaarbeurs en is alleen toegankelijk voor genodigden. De tv-uitzending op Eurosport start om 18.15 uur en wordt gepresenteerd door Sander Kleikers. WielerFlits-verslaggever Nick Doup is zijn sidekick.