Gerben Thijssen wil duels met Tim Merlier in Vuelta: “Aan mij om verwachtingen waar te maken”

Gerben Thijssen staat vol ambitie aan de start van zijn tweede Vuelta a España. De sprinter van Intermarché-Wanty-Gobert krijgt in Nederland direct twee sprintkansen, al stuit hij daarbij wel op landgenoot Tim Merlier. “Hij is nog de grotere favoriet voor de komende twee dagen”, verwacht Thijssen.

“Ook Pascal Ackermann, Bryan Coquard en Kaden Groves zijn er, en dan vergeet ik nog namen”, vertelt hij voor de camera van WielerFlits. “Allemaal mannen die in orde zijn. Ik heb het gevoel dat dit een hoog niveau is, het is dan ook WorldTour en een grote ronde. Maar voor mij zal het zaak zijn om Tim Merlier te kloppen. Als ik hem klop, dan heb ik negen op tien kans dat ik win.”

De 24-jarige Thijssen is de troef van zijn ploeg voor de vlakke etappes en dat is niet voor niets. “Ik kijk er enorm naar uit. In de Ronde van Polen heb ik gewonnen, dat is ook WorldTour-niveau. Er wordt toch wel wat verwacht van mij, het is aan mij om te tonen dat ik de verwachtingen waard ben”, kijkt hij uit naar de etappes met aankomst in Utrecht en Breda.