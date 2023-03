Gerben Thijssen sprint frustratie van zich af: “Dikke middelvinger, hier ben ik!”

Gerben Thijssen sprintte vrijdag naar de overwinning in de Bredene Koksijde Classic. De Belgische sprinter klopte Pascal Ackermann en Sam Welsford na een knappe sprint in West-Vlaanderen. “Toen Ackermann begon te sprinten, dacht ik: daar kan ik wel over.”

Lees meer: Fotofinish: Gerben Thijssen toch winnaar GP Monseré na duel met Caleb Ewan

Thijssen was duidelijk zeer opgelucht na zijn overwinning in Koksijde. Er kwam ook nog eens heel wat ontlading vrij. Dat had te maken met zijn zege in de GP Monseré. Thijssen won die wedstrijd, maar er was achteraf veel commotie over de finishfoto. “Nu was het wel duidelijk, het verschil. Al mijn frustratie kwam eruit over die overwinning. Won ik of won ik niet, dat was allemaal bullshit. Dit is een dikke middelvinger: hier ben ik!”

“Het is echt fantastisch om hier te winnen”, ging de Limburger verder in het flashinterview. “Toen Juan Sebastián Molano de sprint aantrok moest ik echt bijten om het wiel van Ackermann te houden. Toen die begon te sprinten, dacht ik: daar kan ik wel over. Vervolgens moest ik gewoon 150 meter alles geven. Ik heb bewust lang gewacht, dat pakte goed uit.”

Lees meer: Gerben Thijssen klopt Pascal Ackermann op de streep in Bredene Koksijde Classic

Tot slot loofde Thijssen ook nog zijn ploegmaten van Intermarché-Circus-Wanty. “Ze deden alles voor mij vandaag. Als je ziet hoe wij voor elkaar door het vuur gaan, dat is ongelooflijk. Ik toon vandaag nog maar eens dat ik een heel goede sprint heb, dat doet deugd”, sloot hij af.