vrijdag 15 maart 2024 om 18:12

Gerben Thijssen: “Getoond dat ik meer dan een sprinter ben”

Video Gerben Thijssen was een van de meest genoemde namen tijdens de Bredene Koksijde Classic. De sprinter van Intermarché-Wanty nam samen met zijn ploeggenoten de wedstrijd in handen en hij kwam op de lastigste stukken van het parcours, zoals de waaiers in De Moeren en de Kemmelberg, nooit in de problemen. Het leverde hem een derde plaats op.

“Ik denk dat ik op veel mensen indruk heb gemaakt. Ik toon dat ik meer dan gewoon een sprintertje ben”, lachte Thijssen voor onze camera. “Ik had er enorm veel zin in. Onze ploegleider zei vlak voor De Moeren: dit zijn de belangrijkste twintig kilometers van uw seizoen. Je kan gewoon tonen wat voor renner je bent, wat je kan. Ik ben derde geworden, maar ik toon vooral dat ik overal mee was. Dat ik stappen heb gezet tegenover vorig jaar en ongelooflijk goed bezig ben met de ploeg.”

Thijssen ging afgelopen winter dan ook voor een nieuwe aanpak. “Ik heb nu een nieuwe trainer, maar ook een nieuwe lead out met Madis Mikhels en Adrien Petit. Ik was heel teleurgesteld na woensdag in Nokere Koerse, waar we vielen en Boy zich kwetste. Daar voelde ik me slecht over. We hebben veel aan elkaar. Maar vandaag voelde ik me weer sterk, het maakt mijn koers niet minder mooi dat ik vandaag maar derde word.”

En daar stopt de ambitie van de sprinter niet. “Ik ben heel rap, dus gaan we vooral op dat aspect blijven focussen om dat als beste te kunnen. Dat heb ik met mijn nieuwe trainer gedaan en ik toon dat het werkt. Ik had al een goede trainer, maar nu een andere. Die kent me al ongelooflijk goed, we maken stappen. Adriaan (Helmantel, red.) is een topkerel, die durft te zeggen waar het op staat. Hij durft me trouwens ook onder mijn voeten geven als het moet.”

“Nu moet ik proberen om zo veel mogelijk stappen te maken. Ik wil uitgroeien tot een echte topsprinter. Door mee te doen in de sprints, consequent te blijven presteren. Ik wil meedoen op alle niveaus en laten zien dat ik vanaf de eerste rij durf te sprinten. Ik heb ze allemaal al wel man tegen man eens kunnen kloppen, maar nog niet op de grote afspraken zoals Parijs-Nice. Woensdag in De Panne komt er opnieuw een kans om dat te bewijzen”, aldus Thijssen, die daar opnieuw stevig wordt ondersteund.