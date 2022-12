Gerben Kuypers zet zegereeks in Coupe de France voort

Gerben Kuypers heeft de vijfde manche van de Coupe de France Cyclo-cross gewonnen. De Belg was de beste in de veldrit van Troyes (C2). Zijn landgenoot Clément Horny werd tweede, Zwitser Timon Rüegg derde.

Kuypers, die ook alle vier voorgaande wedstrijden van de Coupe de France op zijn naam schreef, had op de streep vier seconden voorsprong op Horny. Rüegg keek tegen een grotere achterstand aan: hij eindigde op 22 tellen van de winnaar. Bij de vrouwen ging de zege naar thuisrijdster Lauriane Duraffourg. Zij hield een andere Française, Perrine Clauzel, af met dertien seconden. Maghalie Rochette vervolledigde het podium.

Toi Toi Cup

Ook in Tsjechië stond een klassementscross op het programma. De veldrit in Kolin (C2), onderdeel van de Toi Toi Cup, kwam op naam van Simon Vanicek. Hij verwees Marek Konwa en Adam Toupalik naar de tweede en derde plek. De Belg Ingmar Uytdewillligen werd zesde. In de vrouwenwedstrijd zagen we een volledig Tsjechisch podium. Vanda Dlasková klopte Tereza Vanicková en Nikola Bajgerova.