Gerben Kuypers, van Vrijdag de dertiende naar zesde op WK veldrijden

Het sprookje van Gerben Kuypers duurt maar voort. De 23-jarige crosser werkte eerder dit seizoen nog in een fabriek als werkvoorbereider, maar de laatste maanden wist de Belg zich met meerdere puike prestaties in de kijker te rijden. Kuypers heeft inmiddels een profcontract op zak en werd zondag knap zesde in zijn allereerste WK veldrijden bij de profs.

“Ik denk dat ik met de doelstelling van start moet gaan om te proberen top-10 te rijden. Het kan zijn dat het niet lukt, maar dat is het doel dat ik voor ogen heb.” Dat waren de woorden van Kuypers in aanloop naar het WK in Hoogerheide. En de Belg wist zijn ambitieuze woorden ook om te zetten in daden. Sterker, Kuypers had in Hoogerheide lange tijd zicht op de bronzen medaille, maar kwam uiteindelijk als zesde over de streep.

Dit tot verrassing van Kuypers zelf, die geen vlekkeloze voorbereiding kende richting het WK. “Ik had dit totaal niet verwacht”, vertelde hij voor de camera van WielerFlits. “Ik had deze week namelijk wat last van mijn rug. Dat wisten niet veel mensen, ik heb het wat stilgehouden. Ik voelde me de hele week niet super, maar was dit keer wel eens mee van bij de start. Dat was de vorige weken totaal niet het geval.”

Kuypers koos vervolgens heel brutaal voor de aanval. “Ik zat vervolgens in een goede positie. Je hoeft dan niet meer te vechten voor je eigen plek en bent dan in staat om je eigen lijnen te rijden. Op een gegeven moment kwam Michael (Vanthourenhout, red.) aansluiten en die was wel iets beter. Ik kon er echter op karakter nog bijblijven en zo nog zesde worden. Mijn seizoen was al meer dan geslaagd, maar dit is een grote kers op de taart. Echt super.”