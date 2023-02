Gerben de Knegt ziet doorslaggevende factor: “Van der Poel deed Van Aert daar steeds pijn”

Mathieu van der Poel klopte zondagmiddag in zijn Hoogerheide aartsrivaal Wout van Aert in de strijd om het wereldkampioenschap veldrijden 2023. In de eerste helft van de cross greep hij de Belg bij de keel, maar in de laatste paar rondes leek hij het moeilijk te hebben. “Toch heeft Mathieu ervoor gezorgd dat Van Aert niet helemaal fris meer was”, vertelt de bondscoach aan.

De Knegt stond bij de trappen en kon daar goed zien dat zijn poulain de Belgische topfavoriet steeds pijn deed op dat deel van het parcours. “Daar heeft hij vertrouwen uit geput. Hij zei ook te vertrouwen op zijn sprint en dat bleek ook wel. Al maakt Wout van Aert daar in mijn ogen écht een fout. Het leek erop dat hij verbaasd was dat Mathieu zijn move niet maakte op de balken. Het leek alsof-ie niet meer wist wat-ie moest doen.”