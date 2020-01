Gerben de Knegt verklaart keuze: “Betsema meenemen is een risico” zondag 26 januari 2020 om 13:15

Bondscoach Gerben de Knegt heeft vandaag besloten om Denise Betsema niet mee te nemen naar het WK veldrijden in Dübendorf. De ex-renner legt in gesprek met WielerFlits uit waarom. “Ik wil vooral rust in mijn ploeg. Ik neem toch een risico als ik Denise selecteer”, aldus De Knegt.

Betsema maakte zaterdag haar rentree na een korte dopingschorsing en werd meteen tweede in de Kasteelcross van Zonnebeke. De Texelse hoopte stiekem nog op deelname aan het WK, maar De Knegt heeft uiteindelijk besloten om Betsema niet te selecteren. “De dames moeten zich rustig kunnen voorbereiden op een wereldkampioenschap.”

“We hebben al een hele sterke ploeg en ze verdienen een rustige voorbereiding. Als Denise erbij is, zal dat toch verstoord worden. De rensters zullen er namelijk vragen over krijgen. Ik ben zeker blij dat ze weer mag crossen en ze gaat ook zeker kansen krijgen, maar we laten ook niet de nieuwe wereldkampioene thuis.”

“Vier kandidaten, het is lastig”

De Knegt rekent in Zwitserland vooral op Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Lucinda Brand en Yara Kastelijn. De grote vraag is of het geen problemen gaat opleveren, zoveel toppers binnen één ploeg. “Vier kandidaten, dat is inderdaad lastig”, erkent de keuzeheer. “Ze kunnen alle vier winnen en het is wel wat om je kansen voor een ander op te offeren.”

“We hebben de laatste jaren echter goede afspraken gemaakt, al was er vorig seizoen wel discussie of we de juiste tactiek hadden gehanteerd. Ik denk echter dat we er goed voorstaan”, aldus De Knegt, die vooral concurrentie uit Belgische hoek verwacht. “Ik heb veel respect voor Sanne Cant. Ze is wel wat minder dan andere jaren, maar je moet haar nooit afschrijven.”

“Ze is niet voor niets meervoudig wereldkampioen. Katie Compton was vorige week (De Knegt doelt op de wereldbekermanche van Nommay, red.) ook goed, maar dat was wel op een ander parcours. Cant zal toch de enige concurrent zijn”, verwacht de bondscoach.