Gerben de Knegt over Van der Poel: “Goed kijken hoe de weg naar Parijs eruit moet zien”

Gerben de Knegt zag dat Mathieu van de Poel de cross-country al vroeg moest verlaten na een schuiver in de openingsronde. De bondscoach geeft in gesprek met WielerFlits aan dat hij zich niet meteen veel zorgen maakt over Van der Poel richting de Olympische Spelen, maar: “we gaan nog eens goed kijken hoe die weg naar Parijs eruit moet zien.”

De Knegt gebruikte de mondiale titelstrijd, een jaar voor de Olympische Spelen, niet als indicatiemoment: “Als Mathieu op zijn best is, kan hij gewoon voor de winst meedoen”, stelt de KNWU-keuzeheer. Dat heeft hij in het verleden al dikwijls bewezen. Het was leuk geweest als hij hier een uitslag kon neerzetten en met een goed gevoel naar huis kon gaan. Dat is nu ver weg en dat is wel een domper. Even incasseren en dan weer verder.”

“Natuurlijk geeft het zelfvertrouwen als Mathieu hier een korte uitslag rijdt, maar dat kan hij ook op andere manieren. Hij heeft niet veel bevestiging nodig om goed te zijn. Maar een leuk resultaat was natuurlijk beter geweest.”

“Mathieu baalt vooral omdat hij het zelf heeft gedaan. Het moet nog even bezinken. Het is heel jammer, maar het is niet anders. Ik hoef hem niet te motiveren om verder te gaan op de mountainbike, dat heeft hij zelf wel. We gaan nog eens goed kijken hoe die weg naar Parijs eruit moet zien. Ik zie hem graag op de mountainbike en de combinatie met de weg is een lastige en daar moeten we goed over nadenken.”