Geraint Thomas: “Zoveel mogelijk energie gespaard voor de komende drie dagen”

Geraint Thomas heeft de zeventiende etappe van de Giro d’Italia overleefd en zal in de roze trui beginnen aan de loodzware reeks van drie bergetappes in de slotweek. “We hebben vandaag zoveel mogelijk energie gespaard voor de komende drie etappes”, bevestigt de kopman van INEOS Grenadiers na afloop.

“Het ging goed vandaag”, aldus Thomas in het flashinterview. “Er was een heel klein beetje regen, maar dat was niets vergeleken met wat we hiervoor hebben gehad. Gelukkig hadden we lekkere en warme omstandigheden aan het einde. De finale was wel lekker gek, dus ben ik blij dat we dit achter de rug hebben.”

INEOS Grenadiers hoefde zich niet bovenmatig in te spannen in de etappe naar Caorle. “De sprintersploegen wilden rijden en zij deden dat in een goed tempo. We zaten er als ploeg goed bij en hebben zoveel mogelijk energie gespaard voor de komende drie etappes”, aldus Thomas, die donderdag zijn 37ste verjaardag viert in de roze trui. “Dat wordt leuk, hopelijk wordt het een mooie dag. Er is nog veel werk te doen voor zondag, dus laten we eerst morgen maar eens afwachten.”

