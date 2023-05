Geraint Thomas wil graag blijven koersen in 2024: “Ik geniet er nog van”

Geraint Thomas wil ook in 2024 nog onderdeel uitmaken van het profpeloton. Dat zei de Brit van INEOS Grenadiers in een persconferentie voorafgaande aan de Giro d’Italia. “Ik wil graag nog doorgaan”, horen we hem zeggen bij CyclismActu.

“Ik geniet er nog van”, vervolgt Thomas. “Dit jaar is het met stoppen en starten geweest. Daardoor realiseer ik me hoeveel ik er nog van geniet. Ik merk dat ik wil koersen en bij de jongens zijn. Bij jongere gasten zijn, houdt je ook jonger. Misschien houdt het je ook onvolwassen, ik weet het niet”, lacht hij.

“Maar ik geniet nog steeds van koffieritjes, ik geniet nog van ritten van zes uur trainen vol inspanningen, ik geniet nog van koersen. Daar gaat het om. Maar voor nu wil ik me richten op de Giro en kunnen we dit na afloop van de wedstrijd afronden.”

In januari zei Thomas al dat INEOS Grenadiers graag met hem verdergaat. “Ik zie mezelf eerlijk gezegd ook nergens anders koersen”, klonk het toen. “Ik ben al in gesprek met teambaas Rod Ellingworth, maar het hangt natuurlijk ook af van mijn salaris, de verwachtingen en rol binnen het team.”

Lees ook: Geraint Thomas: “Ik ben niet bang voor Roglic en Evenepoel in de Giro”