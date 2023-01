Geraint Thomas hakt binnenkort knoop door over sportieve toekomst

Geraint Thomas heeft bij INEOS Grenadiers nog een contract tot aan het einde van 2023, maar zien we de 36-jarige Brit daarna nog terug in het peloton? De Tourwinnaar van 2018 zal binnenkort de knoop doorhakken, laat hij weten in gesprek met Cyclingnews.

“Ik denk dat ik in maart zal beslissen over mijn toekomst. Als 2023 echt mijn laatste seizoen is, wil ik ervan genieten en nog het beste uit mezelf halen. Ik moet het er nog over hebben met mijn familie. Het is essentieel dat zij me steunen. De ploeg wil graag verder en ik zie mezelf eerlijk gezegd ook nergens anders koersen. Ik ben al in gesprek met teambaas Rod Ellingworth, maar het hangt natuurlijk ook af van mijn salaris, de verwachtingen en rol binnen het team.”

Plezier

“Ik sluit niet uit dat ik ook in 2024 te zien zal zijn in het peloton”, schetst Thomas. “Ik geniet namelijk nog altijd van de koers. Laten we eerlijk zijn, het is zeker geen slecht leven. Waarom zou ik mijn carrière dan stopzetten, zeker ook omdat ik nog altijd competitief ben. Ik had het eigenlijk al in december moeten beslissen, maar ik neem liever nog wat meer tijd.”

Thomas, die zich dit jaar weer eens richt op de Giro d’Italia, kroonde zich vorig jaar nog tot eindwinnaar van de Ronde van Zwitserland. Ook in de Tour de France liet hij zich van zijn beste kant zien. De ervaren ronderenner eindigde als derde in Parijs, achter eindwinnaar Jonas Vingegaard en runner-up Tadej Pogačar. Thomas vertoeft momenteel in Australië voor de Tour Down Under, zijn eerste koers van het nieuwe seizoen.