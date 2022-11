Geraint Thomas wil Giro rijden in 2023: “Aantal tijdritkilometers in Tour teleurstellend”

Geraint Thomas is van plan om in 2023 de Giro d’Italia te rijden. De Welshman hintte daar eerder al op, maar lijkt nu helemaal zeker van zijn zaak. Het parcours van de komende Tour de France werd onlangs bekendgemaakt en het geringe aantal tijdritkilometers in de route bevalt Thomas niet, vertelt hij in gesprek met Cyclingnews.

“Ik weet niet zo goed waarom ze dat gedaan hebben”, zegt Thomas. “Toen ik mijn eerste Tour deed in 2007 – oké, dat is lang geleden – had de Tour twee tijdritten van meer dan vijftig kilometer. Het is dus behoorlijk extreem om het in deze mate om te keren. Die tijdritdagen zijn ook iconische etappes. Dit jaar waren er maar drie echte massasprints, wat ook iconische ritten zijn. Misschien willen ze het gewoon compleet anders doen. Maar ik denk dat het teleurstellend is dat er niet meer tijdritkilometers in de ronde zitten.”

Het parcours van de Tour de France zorgt ervoor dat Thomas’ overtuiging om te starten in de Giro d’Italia versterkt is. “Maar ik zat daar sowieso al aan te denken. De Giro is wat minder intens, er heerst een bepaalde sfeer. Ik zou er graag nog een keer rijden”, aldus de klassementsrenner van INEOS Grenadiers, die de Ronde van Italië vier keer reed. De laatste twee keer, in 2017 en 2020, haalde hij de finish niet vanwege een valpartij.

Wat als?

“Het is een koers waar ik altijd van genoten heb, ook al ben ik de laatste twee keer letterlijk uitgevallen. Het zou mooi zijn om terug te keren en de koers uit te rijden. Ik zit nog steeds een beetje met het gevoel: wat als? In 2020 had ik het gevoel heel goed in vorm te zijn. (…) Ik zou heel graag hebben gezien hoe ik het die ronde zou hebben gedaan.”

Welke ambities Thomas heeft voor de Giro, weet hij nog niet precies. “Ik moet gewoon zo goed als mogelijk naar de Giro gaan. Of dat resulteert in rijden voor etappes of een klassement, is afwachten. Maar ik zou de Giro heel graag doen. Ik zou het op dezelfde manier moeten aanpakken als de afgelopen Tour: gewoon erheen gaan in de best mogelijk vorm en dan kijken hoe het gaat.”