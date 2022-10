Geraint Thomas denkt aan pensioen en deelname Giro: “Heb niets meer te bewijzen”

Geraint Thomas heeft aangegeven dat hij in 2023 eventueel aan de start zal staan van de Giro d’Italia, en dus niet de Tour de France. De Brit van INEOS Grenadiers vertelde in een gesprek met Cyclingnews dat hij na zijn derde plaats in de Tour dit jaar niets meer te bewijzen heeft.

“Het was leuk om dit jaar nog eens mee te doen aan de Ronde van Frankrijk. Mensen dacht ik niet meer in staat was om te strijden met de beteren.” De 36-jarige Thomas kon in de Tour Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar niet volgen, maar was wel duidelijk de beste van de rest. “Het is altijd extra motivatie om te laten zien dat je het nog steeds kunt. Ik heb het gevoel dat ik nu niets meer te bewijzen heb.”

Naast zijn derde plaats in de Ronde van Frankrijk, won Thomas ook het eindklassement van de Ronde van Zwitserland. “Het was een heel verfrissend jaar voor mij. Ik heb een aantal nieuwe wedstrijden gereden zoals Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse Pijl en de Ronde van het Baskenland, koersen die waar ik nog nooit of bijna nooit had gereden.”

Nog in actie na 2023?

Thomas heeft bij INEOS Grenadiers nog een contract tot aan het einde van 2023. Of dat dan ook het laatste jaar zal zijn van de renner uit Wales, staat nog niet vast. “We moeten het nog beslissen. Het kan zijn dat het mijn laatste jaar zal zijn. Ik wil er het beste van maken”, aldus Thomas. “Ik weet eerlij gezegd niet eens of ik de Tour zal doen, misschien rijd ik wel de Giro. Ik zou het niet erg vinden om iets anders te doen.”