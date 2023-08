donderdag 31 augustus 2023 om 19:50

Geraint Thomas verliest anderhalve minuut op Vingegaard: “Ik voelde me beter dan in Andorra”

Geraint Thomas heeft nog altijd last van zijn val aan het begin van de Vuelta. De Brit verloor donderdag bijna anderhalve minuut op het duo van Jumbo-Visma, maar doet nog steeds mee voor een goed algemeen klassement.

“Tja”, begint de Brit zijn verhaal. “Er reed een grote vlucht vandaag weg. Ik had er in kunnen zitten, maar dan krijg je ook weer dat er mensen meespringen omdat ik meega.”

“Op de laatste klim voelde ik me beter dan in Andorra. Ik merkte wel dat ik echt nog wat kracht miste. Het was een zware dag, maar zo komen er nog wel meer aan. We zien het wel”, eindigt Thomas, die nu 23ste staat in het klassement.