Geraint Thomas: “Veel renners zullen ontploffen in de derde Tourweek” vrijdag 15 mei 2020 om 10:10

Voor Geraint Thomas staat alles weer in het teken van de Tour de France (29 augustus-20 september), zo vertelt de Brit in gesprek met Eurosport. De Tourwinnaar van 2018 verwacht een spectaculaire ontknoping. “Ik denk dat veel renners zullen ontploffen in de derde Tourweek.”

De meeste renners snakken naar wedstrijden, terwijl ploegen hun sponsors weer willen plezieren door in beeld te rijden. “Ik heb gek genoeg wel genoten van de afgelopen periode”, aldus Thomas, die onlangs vader werd van een zoon. “Ik heb tijd met hem kunnen doorbrengen, wat normaal helemaal niet mogelijk is. Er veranderde verder ook niet veel in mijn leven.”

“Mijn dagelijkse routine bestaat namelijk uit trainen, eten en herstellen. Ik ga nauwelijks uit eten en heb vrij weinig contact met mensen. Ik heb familie en vrienden wonen in Cardiff, maar daar woon ik zelf niet meer”, aldus Thomas, die weer aan het trainen is met het oog op de Ronde van Frankrijk. Wat verwacht de Tourwinnaar van 2018 eigenlijk van de aankomende editie?

De 33-jarige renner heeft het over een spectaculaire laatste week. “De eerste tien dagen zullen geen problemen opleveren, maar in de laatste week zullen veel renners een inzinking krijgen. Renners die een goede voorbereiding achter de rug hebben, zullen minder snel ontploffen”, verwacht Thomas.

Chris Froome

Thomas zal in de Tour normaal gesproken het kopmanschap moeten delen met titelverdediger Egan Bernal en Chris Froome, al vertrekt de viervoudige Tourwinnaar in de zomer wellicht naar een andere ploeg. Volgens Ciclo21 heeft Movistar verregaande interesse in Froome. Voor een tussentijdse transfer moeten alle partijen akkoord geven.