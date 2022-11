Geraint Thomas spreekt over werkrelatie met ploeg: “Hun houding veranderde plots”

Geraint Thomas stond in 2022 weer op het podium van de Tour de France. De 36-jarige renner van INEOS Grenadiers was voor die Ronde van Frankrijk echter geen kopman, zo vertelt hij zelf. “Ik had vooral een helpende rol.”

Die rol had alles te maken met zijn mindere seizoen in 2021, waar Thomas slechts 41ste werd in de Tour de France. In een interview met CyclingNews vertelt de Welshman dat zijn ploeg, INEOS Grenadiers, daar conclusies had uitgetrokken. “Het voelde bijna alsof ze gewoon een paar cijfers op een blad zagen, wat statistieken. Het leek alsof ze gewoon daarop afgingen, in plaats van mij als persoon, die ze de afgelopen 20 jaar hebben gekend.”

Thomas geeft aan dat hij daardoor geen echte kopman meer was voor de ploeg. Daarnaast moest hij ook een voorbeeld zijn voor de jongere renners. “Voor de Tour werd er gesproken over de andere kopmannen. Er was nooit sprake van dat ik een beschermde rol zou krijgen. Dat hun houding zo plots veranderde, was een verrassing voor mij.”

Werkrelatie met INEOS Grenadiers

Met een derde plaats in het algemeen klassement van de Tour heeft Thomas echter bewezen dat hij nog steeds kan strijden met de beste ronderenners. Toch is er sprake van een verandering in de relatie met de ploeg. “Ik denk dat je je realiseert dat het ook een bedrijf is. Je bent niet altijd beste maatjes met je management.”

“Ik ga nog steeds met ze om”, gaat de ex-winnaar van de Ronde van Frankrijk verder. “Ik heb nog steeds een werkrelatie met ze. Je beseft dat er soms een groot verschil is tussen persoonlijk en zakelijk.” De ancien geeft tot slot nog aan dat hij nog niet zeker is hoe zijn seizoen er zal uitzien in 2023. Eerder gaf Thomas aan dat hij zijn pijlen op de Giro wil richten.