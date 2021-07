Geraint Thomas roemloos ten onder in eerste Alpenrit: “Een mentale tik”

Geraint Thomas begon als een van de topfavorieten aan de Tour de France, maar de Brit is na een week al uitgeschakeld voor een goed klassement. De gehavende Thomas moest in de eerste Alpenrit naar Le Grand-Bornand al vroeg lossen en verloor meer dan een half uur op de ritwinnaar.

De renner van INEOS Grenadiers kwam uiteindelijk als 174ste over de finish, op net iets meer dan 35 minuten van dagwinnaar Dylan Teuns. Thomas heeft nog altijd last van zijn valpartij op dag drie. De ervaren Brit ging toen als eerste tegen het asfalt en daarbij raakte zijn schouder uit de kom. “De valpartij heeft veel meer van mijn lichaam gevergd dan aanvankelijk gedacht”, citeert Cyclingnews.

“Je probeert jezelf altijd moed in te praten tijdens een mindere dag, maar dit was echt een superzware etappe. Regen, een zwaar parcours en de hele dag koers… Het ging van bij de start ontzettend hard. Ik was al meteen op achtervolgen aangewezen en er was geen mogelijkheid meer om te herstellen en terug te komen.”

Voor Thomas, in 2018 winnaar van de Tour de France en twee jaar geleden nog tweede in de Franse ronde, is het een flinke opdoffer. “Ik heb ontzettend hard gewerkt sinds januari en om dan op 33 minuten te finishen, in het bijzijn van de sprinters. Dit is vooral een mentale tik. Ik heb enorm veel opofferingen moeten doen om hier te komen. Ik heb echter weer een etappe overleefd en zondag is weer een nieuwe dag.”