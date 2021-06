Geraint Thomas over rolverdeling INEOS Grenadiers: “Geen ego’s in het team”

Wie van de vier? Dat is de grote vraag bij INEOS Grenadiers. De Britse ploeg heeft met Geraint Thomas, Richard Carapaz, Richie Porte en Tao Geoghegan Hart maar liefst vier kanshebbers voor het geel. Volgens Thomas zal de leider vanzelf duidelijk worden: “Er zal altijd wel iets gebeuren in de eerste week.”

In de hierboven genoemde volgorde stonden de vier speerpunten de pers te woord. Op de vraag of die volgorde misschien ook wat zegt over de rolverdeling antwoordt Thomas met een korte, maar krachtige “Yes!” De grote grijns op zijn gezicht maakt duidelijk dat hij een dolletje maakt.

Communicatie

Thomas hamert op het belang van heldere communicatie. “Dat is in deze Tour het allerbelangrijkste. Het begin van een grote ronde is altijd chaotisch en stressvol, en zeker dit jaar met twee lastige ritten door Bretagne. Het is hier altijd draaien, keren en op en af. Waarschijnlijk gaat ook de regen en de wind een rol spelen. Daardoor gaan al vroeg in het klassement verschillen ontstaan. En er zullen renners zijn die niet alleen fysiek maar ook mentaal steken gaan laten vallen.”

“Voor ons is het dus belangrijk om intern goed te communiceren. Dat doen we al heel het jaar goed. Je ziet dat ook terug in onze goede resultaten. In dit team zitten geen ego’s.”

Grote teleurstelling

De 35-jarige Welshman werd vorig jaar niet geselecteerd voor de Tour. Naar eigen zeggen wilde hij alleen starten in een rol als (mede-)kopman, maar met Egan Bernal en Richard Carapaz als aangewezen leiders was dat niet mogelijk. In plaats daarvan focuste Thomas zich op de Giro d’Italia, maar die ronde eindigde voor hem door een val al na drie etappes. “Het moeten missen van de Tour en daarna meteen uitvallen in de Giro waren grote teleurstellingen.”

“Dit seizoen is gelukkig beter gestart. 2021 is op basis van prestaties tot nu toe mijn meest constante seizoen.” In maart werd hij derde in de Ronde van Catalonië, gevolgd door winst in de Ronde van Romandië (april) en een nieuwe derde plaats in het eindklassement van het Critérium du Dauphiné (juni).

Tactiek

“Onze tactiek in de Tour zal een beetje lijken op die van 2018, toen was Chris Froome kopman en ik backup. Klein verschil is dat we dit jaar met vier man op gelijke voet starten. We zijn sterk genoeg om de wedstrijd te controleren, maar of dat nodig is hangt af van het koersverloop.”

Einde contract

De verbintenis tussen Thomas en INEOS Grenadiers loopt aan het einde van het seizoen af. Of hij ook volgend jaar in het shirt van de Britse ploeg rijdt, weet hij nog niet. “Ik heb nog geen nieuws. De contractonderhandelingen laat ik over aan mijn manager. Ik concentreer me op mijn sportieve prestaties. Als de Tour de France en de Olympische Spelen voorbij zijn, ga ik hier eens naar kijken.”