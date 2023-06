Geraint Thomas mikt na acht jaar weer eens op Vuelta a España

Geraint Thomas zal in het najaar – voor de tweede keer in zijn carrière – deelnemen aan de Vuelta a España. Dat heeft de Brit laten weten in zijn podcast Watts Occurring. De 37-jarige ronderenner hoopt voor de Vuelta ook een glansrol te vertolken op de wereldkampioenschappen wielrennen in het Schotse Glasgow.

Thomas stond in zijn loopbaan nog maar één keer eerder aan de start van de Ronde van Spanje. Dat was in 2015, maar de Brit kwam toen niet verder dan een 69ste plek in het eindklassement. De renner van INEOS Grenadiers legt de lat dit jaar een stuk hoger en dus is hij al begonnen aan zijn voorbereiding.

Thomas zal in juli een hoogtestage inlassen, om zich zo klaar te stomen voor zijn eerstvolgende hoofddoel: het WK wielrennen op de weg. De wegrit zal plaatsvinden op zondag 6 augustus, vijf dagen later zal Thomas ook in actie komen in de tijdrit. Na het WK richt Thomas zijn vizier dus op de Vuelta. De Spaanse ronde begint op zaterdag 26 augustus in Barcelona.

Sportieve revanche?

De ervaren Brit deed in mei nog een gooi naar de eindzege in de Giro d’Italia. Thomas beschikte lange tijd over de beste papieren om de ronde te winnen en begon ook als leider aan de allesbeslissende tijdrit naar de Monte Lussari, maar werd in extremis toch nog verslagen door zijn grote rivaal Primož Roglič. Thomas moest zo genoegen nemen met de meest ondankbare ereplaats: tweede.