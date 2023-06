Primoz Roglic deelt plannen: Sloveen niet naar de Tour, focus op Vuelta

Primož Roglič zal dit jaar niet aan de start verschijnen van de Tour de France. Dat heeft de winnaar van de voorbije Giro d’Italia maandag op een persconferentie in Ljubljana, de hoofdstad van zijn thuisland Slovenië, laten weten. De renner van Jumbo-Visma mikt na een succesvolle Giro op een vierde eindzege in de Vuelta a España.

De 33-jarige Roglič werd vandaag, drie weken na het winnen van de Ronde van Italië, gehuldigd in zijn thuisland Slovenië. Zondag was hij ook als eregast aanwezig bij de Ronde van Slovenië. De Sloveense trots gaf na zijn huldiging nog een persconferentie en keek onder meer vooruit naar de komende (koers)maanden. “De Tour de France staat echt niet gepland, net als de nationale kampioenschappen”, is Roglič duidelijk.

De ervaren ronderenner richt zich dus niet op de Tour, maar wel op de laatste grote ronde van het seizoen. “Hoogstwaarschijnlijk doe ik wel de Vuelta a España, dat zal mijn eerstvolgende wedstrijd worden.” Roglič gaat in het najaar op jacht naar alweer zijn vierde Vuelta-zege, na eerdere triomfen in 2019, 2020 en 2021. Vorig jaar vocht hij een verbeten duel uit met Remco Evenepoel, maar gooide een valpartij in de slotweek roet in het eten.

WK wielrennen

Het is nog onduidelijk hoe Roglič zich precies zal klaarstomen voor de Vuelta, maar de Sloveen zal niet in actie komen op het WK. “Dat past niet in de planning naar de Vuelta toe. Zo hebben we het ook afgesproken met de ploeg. We kunnen niet aan wedstrijden beginnen zonder een gedegen voorbereiding. Zonder een goede voorbereiding kan ik niet veel plezier beleven aan een koers”, aldus Roglič.