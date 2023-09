woensdag 6 september 2023 om 17:43

Geraint Thomas looft Filippo Ganna: “Hij is net als Wout van Aert in de Tour vorig jaar”

Geraint Thomas zat woensdag mee in de vlucht, maar eindigde uiteindelijk als vijfde. Dat ondanks het berenwerk van Filippo Ganna, voor wie de Brit na afloop veel lovende woorden had. “Hij is net als Wout van Aert in de Tour de France vorig jaar.”

“Het is niet de dag waarop we gehoopt hadden”, doet de Brit zijn verhaal na de finish. “We zaten in de vlucht, maar ik voelde me niet op mijn beste. Dat Pipo en ik meezaten, was wel ideaal. Ik had alleen geen gas meer in de tank zitten. Vanuit de auto werd ik wel aangemoedigd, maar meer zat er niet in. Ik heb alles gegeven.”

Verder was Thomas laaiend enthousiast over zijn ploeggenoot Ganna. “Hij is zo verschrikkelijk sterk. Vandaag was misschien net iets te steil voor hem, maar hij kan gewoon vroege vluchten forceren. Dat doet me denken aan Van Aert vorig jaar in de Tour de France.”

“We blijven het de komende weken proberen”, eindigt de coureur van INEOS Grenadiers, die nu 18de staat in het algemeen klassement op 7 minuten en 34 seconden.