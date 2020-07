Geraint Thomas kiest voor twee rittenkoersen in aanloop naar de Tour donderdag 16 juli 2020 om 16:05

Geraint Thomas rijdt in aanloop naar de Tour de France de Tour de l’Ain (7-9 augustus) en het Critérium du Dauphiné (12-16 augustus). “Na de Dauphiné zal ik nog enkele Touretappes verkennen”, aldus de Tourwinnaar van 2018.

Dit betekent dat de renner van Team Ineos met acht koersdagen in de benen begint aan de Ronde van Frankrijk. “De ploeg begint het seizoen op 1 augustus, maar ik zal voor het eerst in actie komen tijdens de Tour de l’Ain.” De laatste etappe, met aankomst op de Grand Colombier, lijkt heel erg op de vijftiende rit in de aankomende Tour de France.

“Ik kies daarom voor de Tour de l’Ain”, aldus Thomas, die vervolgens zal deelnemen aan het Critérium du Dauphiné. De 34-jarige renner wist deze belangrijke voorbereidingskoers twee jaar geleden nog te winnen. “Na de ingekorte versie van de Dauphiné zal ik nog enkele Tourritten verkennen. En dan is het nog maar een week tot de Tourstart.”

Thomas begint niet als absolute kopman aan de Ronde van Frankrijk (29 augustus-20 september), aangezien hij het kopmanschap moet delen met titelverdediger Egan Bernal en viervoudig winnaar Chris Froome. Die laatste heeft wel aangegeven te zullen vertrekken bij Team Ineos. Froome koerst volgend seizoen voor Israel Start-Up Nation.