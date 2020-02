Geraint Thomas: “Ik ga niet voor de overwinning in Algarve” dinsdag 18 februari 2020 om 14:36

Voor Geraint Thomas begint zijn seizoen woensdag met de 46e editie van de Volta ao Algarve. De Tourwinnaar van 2018 heeft naar eigen zeggen een betere winter gedraaid, maar koestert niet de ambitie om de Portugese rittenkoers te winnen. “Ik zal vooral mijn ploeggenoten helpen”, zo vertelt Thomas in een perscommuniqué.

De renner van Team Ineos besloot zijn eerste Tourzege uitgebreid te vieren, waardoor Thomas een gebrekkige voorbereiding kende op het voorbije wielerseizoen. Nu is de 33-jarige ronderenner echter klaar voor een nieuw wielerjaar, al wil hij niet te hoog van de toren blazen. “Ik voel me echter wel beter dan aan het begin van 2019.”

“Er moeten nog wel wat kilo’s af, maar mijn trainingswaarden liggen nu een stuk hoger en zijn dus bemoedigend. De situatie is niet te vergelijken met die van vorig jaar, toen ik weer moest beginnen na mijn Tourzege. Ik was in het verleden altijd goed aan het begin van het seizoen, maar tegenwoordig richt ik me volledig op de Tour. Ik train wat minder intensief.”

Trainen in Los Angeles

Thomas vertrok in januari opnieuw naar de Verenigde-Staten voor een trainingskamp in en rond Los Angeles. “Ik had daarvoor al zeven weken getraind, maar ik heb in Los Angeles ook nog een trainingsblok van vier weken afgewerkt. Het is fijn om even uit Europa te zijn en in je eigen bubbel te leven. Niemand geeft daar om de wielersport, waardoor je vrij bent om je eigen ding te doen.”

Thomas hoopt in zijn eerste wegkoers van 2020 meteen succes te boeken, maar de Brit is niet de aangewezen persoon om voor een overwinning te gaan. “Ik wil vooral weer koersritme opdoen. We hebben met Kwiatkowski, Van Baarle en Dennis enkele renners in de selectie die voor de zege gaan. Zij hebben dit seizoen al gekoerst. Ik ben er vooral om te helpen.”

De selectie van Team Ineos bestaat uit Geraint Thomas, Dylan van Baarle, Michał Kwiatkowski, Luke Rowe, Ben Swift, Rohan Dennis en Cameron Wurf.