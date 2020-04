Geraint Thomas gaat 36 uur fietsen om zorgpersoneel te steunen zondag 12 april 2020 om 12:05

Geraint Thomas wil op een bijzondere manier een bijdrage leveren in de strijd tegen corona. De winnaar van de Tour de France 2018 laat via zijn Instagram-pagina weten in drie dagen 36 uur op Zwift te gaan rijden om het Britse zorgpersoneel te steunen. “Om iets te kunnen bijdragen, wil ik ook iets doen. En het enige dat ik kan, is fietsen”, aldus Thomas.

“Vanaf woensdag ga ik vanuit mijn pittoreske garage drie keer twaalf uur rijden”, kondigt hij aan. Thomas roept andere renners op om virtueel met hem mee te rijden en te doneren voor het goede doel.

Hij start woensdag om 8:30. De lengte van twaalf uur is niet willekeurig gekozen. Hij verwijst hiermee naar de diensten van medewerkers van de NHS (National Health Service, het gezondheidszorgstelsel in het Verenigd Koninkrijk). De poging van Thomas zal live te volgen zijn via zijn Facebook-pagina.

Om de actie te promoten gebruikt hij de hashtag #prayformygooch, vrij vertaald: bid voor mijn zitvlak. “Ik ben best een beetje nerveus, want zo lang heb ik nog nooit gereden op een dag”, klinkt het.

Ploeggenoten Ineos ook actief

Het is niet de eerste actie van een renner van Team Ineos om mensen die strijden tegen het coronacrisus te steunen. Ploeggenoot Michał Kwiatkowski stelde in Polen appartementen beschikbaar aan medisch personeel, terwijl Luke Rowe een fiets kocht voor een dokter waarvan deze gestolen was. Chris Froome vroeg afgelopen donderdag op om tijdens Play True Day de opgelegde maatregelen omtrent corona te respecteren. De ploeg hielp daarnaast bij de verspreiding van desinfecterende handgel die door sponsor Ineos gemaakt was.

Team Ineos houdt vandaag zijn eigen eRace, waarin renners van de Britse ploeg het tegen elkaar rijden op het Zwift. De eerste wedstrijd staat om 16:00 op het programma.