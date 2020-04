INEOS doet duit in het zakje in Britse strijd tegen coronavirus vrijdag 10 april 2020 om 15:05

INEOS, sponsor van de gelijknamige wielerteam, doet een zware inspanning in de bestrijding van het coronavirus in Groot-Brittannië. Het maakt en verspreidt onder meer handgels. Voor de verspreiding wordt de logistieke knowhow van de wielerploeg aangewend.

Na het uitbreken van het coronavirus heeft de Britse chemiereus in tien amper tien dagen tijd drie fabrieken omgebouwd waar ondertussen ontsmettende handel wordt geproduceerd. “Eén in het noorden van Engeland, een in Duitsland en een in Frankrijk”, verduidelijkt teammanager Dave Brailsford in de promovideo (zie onder). “Een opmerkelijke prestatie”, noemt hij het.

De handgel wordt nu verspreid onder ziekenhuizen. De logistieke afdeling van het wielerteam zorgt mee voor de distributie. “Wij nemen deze kant van het project voor onze rekening”, aldus Brailsford. “Wij zijn het gewoon om fietsen, wagens, voedingssupplementen en mensen het hele jaar door over de hele wereld te transporteren. We beschikken over een sterk logistiek team. Die kennis kunnen we nu gebruiken om de gels te krijgen bij de mensen die ze het hardst nodig hebben.”

“De behoefte aan handontsmettingsmiddel is zo belangrijk in alle geledingen van de samenleving, maar vooral voor de gezondheidswerkers die in de frontlinie werken. Zij moeten zelf worden beschermd tegen de verspreiding van het virus. Er is een cruciale behoefte die we proberen te vervullen met dit specifieke project.”