George Bennett: “Top-5 in de Giro is wel realistisch”

George Bennett heeft zijn pijlen gericht op een goed algemeen klassement in de Giro d’Italia. Momenteel verblijft de Nieuw-Zeelandse kampioen van Jumbo-Visma op Tenerife voor zijn laatste voorbereidingen. “Ik wil zien hoe ver ik kan geraken in het klassement, dat is het enige waar ik nu aan denk”, vertelt hij aan Cyclingnews.

Bennett weet dat de concurrentie stevig gaat zijn in Italië. “Ik heb gekeken naar de startlijst en elke week komt er wel een nieuwe klassementsrenner bij. Het is nu een bizarre lijst en er zijn een paar duidelijke topfavorieten zoals Simon Yates, Egan Bernal en misschien ook Mikel Landa”, somt hij op. “Maar dan heb je een groep van tien tot vijftien renners die voor de vierde plek kunnen gaan. Van Hugh Carthy, Aleksandr Vlasov, Daniel Martin, de DSM-renners, Pavel Sivakov en daar schaar ik mijzelf ook bij.”

“Er zijn er nog meer”, weet de Nieuw-Zeelander. “Maar dat is vooral vanwege de Olympische Spelen en omdat iedereen in de Giro voor zijn eigen kansen wil gaan. Natuurlijk wil je aan de voorkant van die lange lijst met namen staan. Dus een plek in de top-5 is wel realistisch. Dat zou een geweldig resultaat zijn, maar je moet er niet te zwaar op inzetten omdat nog zoveel onzeker is.”

‘In de best mogelijke vorm aan de start staan’

De 31-jarige klimmer heeft tot nu toe veertien koersdagen achter de rug, met de nationale kampioenschappen, Parijs-Nice en een paar dagen in de Ronde van Catalonië. “In Parijs-Nice reed ik in dienst van Primož Roglič en in Catalonië stapte ik ziek af, dus ik heb geen idee hoe mijn vorm is tegenover die andere renners”, aldus Bennett. “Daar moet je ook niet aan denken. Je moet kijken naar je eigen trainingen en eerdere ervaringen. Mijn focus is om in de best mogelijke vorm aan de start van de Giro te staan.”

Bennett en Jumbo-Visma kiezen ervoor om geen voorbereidingskoers te rijden. “Dit is altijd het plan geweest. Er is altijd een risico op corona, een van de redenen waarom we geen Tour of the Alps of Ronde van Romandië rijden. Het kan er sneeuwen of regenen, waardoor je makkelijk ziek kan worden of kan vallen. Daarom kiezen we voor de aanloop van super hard trainen en proberen om elk aspect te controleren”, geef hij aan.

Dylan Groenewegen

Deze week maakte Jumbo-Visma bekend dat ook Dylan Groenewegen start in de Giro. “Ik voel mij comfortabel daarbij, omdat we allebei onze ambities hebben. Ik ben altijd blij met een mede-kopman”, zegt Bennett. “Ik denk dat het mij helpt, omdat ik niet zeven man om mij heen wil in de vlakke etappes. En we hoeven de koers ook niet te maken. INEOS Grenadiers is de ploeg voor in de bergen, en zolang zij kunnen controleren is het prima. Het gevaarlijkste moment is als geen enkele ploeg de controle heeft. Dan wordt het een loterij.”