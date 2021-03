George Bennett showt zijn aangepaste kampioenstrui

Jumbo-Visma had Nieuw-Zeelands wegkampioen George Bennett dit jaar graag in een speciale kampioenstrui laten rijden, maar de nationale bond stak een stokje voor het design dat de ploeg voor ogen had. In Parijs-Nice ging de renner daarom in een aangepaste trui van start.

Jumbo-Visma had in eerste instantie voor Bennett een trui ontworpen, die deed denken aan het tenue van de Nieuw-Zeelandse rugbyploeg. “Het was een heel mooi tenue, een ode aan Nieuw-Zeeland, met een knipoog naar de All Blacks en een duidelijke link met Jumbo-Visma”, schreef ploegmanager Plugge over het design. Maar de Nieuws-Zeelandse bond ging niet akkoord.

Bennett legde in een podcast uit wat de reden was. “Ze zeiden: we zijn bang dat de trui wordt verward met die van de nationale ploeg. Waarom? Voor het geval dat de nationale ploeg in de Giro d’Italia start? De kampioenstrui die we nu hebben is ok√©, maar niet zo opvallend en cool”, vertelde de Nieuw-Zeelander.

ūüáęūüá∑ #ParisNice Someone‚Äôs having a new look ūüĎÄ The NZ champs jersey is looking good on you George ūüĎć pic.twitter.com/1oyQZMyXeJ — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) March 7, 2021