Nieuw-Zeelandse wielerfederatie keurt ontwerp kampioenstrui George Bennett af

Jumbo-Visma had Nieuw-Zeelands wegkampioen George Bennett dit seizoen graag in een speciale kampioenstrui laten rijden. Het ontwerp, dat volgens ploegbaas Richard Plugge doet denken aan het tenue van de Nieuw-Zeelandse rugbyploeg, werd echter niet geaccepteerd door de nationale bond.

“Het was een heel mooi tenue, een ode aan Nieuw-Zeeland, met een knipoog naar de All Blacks en een duidelijke link met Jumbo-Visma”, schrijft Plugge op Twitter. Maar het zwart-witte design is niet geaccepteerd door de Nieuw-Zeelandse wielerfederatie.

Bennett legt in The Social Distance Podcast wat de reden is. “Ze zeiden: we zijn bang dat het verward wordt met de trui van de nationale ploeg”, tot verbazing van Bennett. “Waarom? Voor het geval dat de nationale ploeg start in de Giro d’Italia? De kampioenstrui die we nu hebben is oké, maar niet zo opvallend en cool.”

Cycling New Zeeland blijft echter bij haar standpunt, schrijft Cyclingnews. “We hebben nationale kampioenen verspreid over alle disciplines en allemaal dragen ze hetzelfde shirt met hetzelfde design. Het is niet mogelijk en incorrect om op aanvraag van een nationaal kampioen zulke fundamentele veranderingen aan te brengen.”

Het afgekeurde ontwerp