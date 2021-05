George Bennett na derde plek: “In de finale moest ik gokken”

George Bennett liet zich vandaag in de Giro d’Italia weer van zijn aanvallende kant zien, maar greep in de finale naast een prestigieuze ritzege. De Nieuw-Zeelandse kampioen van Jumbo-Visma werd na een spannende slotfase derde, achter ritwinnaar Andrea Vendrame en Chris Hamilton.

Tijdens de finale van de twaalfde etappe van de Giro boterde het niet tussen George Bennett en zijn medevluchter Gianluca Brambilla. In de laatste kilometers waren beide renners niet bereid om een laatste gaatje te dichten op Vendrame en Hamilton. De twee kemphanen lieten zo een mogelijke ritzege lopen en kwamen uiteindelijk als derde en vierde over de streep.

Na afloop was Brambilla niet echt te spreken over het koersgedrag van Bennett, maar die laatste moest naar eigen zeggen wel gokken in de finale. “Je moet bereid zijn om te verliezen als je wilt winnen. Ik kan niet alle aanvallen terughalen, want dan zou ik alsnog derde of vierde eindigen. Meedoen voor etappezeges in ontsnappingen is iets dat ik niet veel doe.”

“Misschien duurt het even voordat ik het spelletje doorheb”

“Misschien duurt het ook even voordat ik het spelletje doorheb. Ik denk dat de etappes in het hooggebergte meer kansen bieden. Dan gaat het meer om de vorm van de dag, dan het kat- en muisspel dat er vandaag was. Na de teleurstellingen van vorige week ben ik het vertrouwen niet verloren. Ik ga proberen er nog het beste van te maken en een etappe te winnen.”

Bennett kwam aanvankelijk als vierde over de streep in Bagno di Romagna. In de sprint voor de derde plek week Brambilla echter behoorlijk van zijn lijn, zo oordeelde ook de jury na afloop van de etappe. De Italiaan van Trek-Segafredo werd uiteindelijk teruggezet naar de vierde plaats wegens een onreglementaire sprint.