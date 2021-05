George Bennett: “Het beste was er af aan het begin van de Zoncolan”

George Bennett kreeg zaterdag een uitgelezen kans om een etappe te winnen in de Giro d’Italia. De Nieuw-Zeelandse kampioen maakte in de etappe naar de Monte Zoncolan deel uit van een goede vlucht, maar bleek op de steile slotklim niet sterk genoeg om de betere renners te volgen.

Bennett kwam uiteindelijk als zevende over de streep, op meer dan twee minuten van een vluchtkompaan: de relatief onbekende Lorenzo Fortunato. “Ik had niet meer de benen om voor de ritzege te strijden”, was de simpele verklaring van Bennett. “Het was een zware etappe. We reden vol gas vanaf kilometer nul en er stond veel tegenwind.”

“We moesten voor elke seconde vechten om vooruit te blijven. Edoardo (Affini, red.) heeft dat met verve gedaan, want hij maakte op het vlakke wel het verschil. Het beste was er daardoor eigenlijk al af aan het begin van de Zoncolan”, aldus Bennett, die eerder in deze Giro ook al derde werd in de rit met aankomst in Bagno di Romagna.

Druk van Astana

Ploegleider Arthur van Dongen keek ook nog even terug op de Monte Zoncolan-etappe. “We hadden een duidelijk plan en dat was om voor de ritzege te gaan met George of Koen Bouwman. In de vlakke aanloop was ook het plan om Edoardo, Jos van Emden of Paul Martens mee te hebben voor de ondersteuning. Edoardo en George zaten dus goed mee.”

Dat liep perfect volgens plan voor ons. Edoardo heeft fantastisch werk geleverd, maar omdat Astana de druk opvoerde heeft het met name George op het vlakke net iets te veel krachten gekost. Daarvoor betaalde hij op de Zoncolan de tol. Dat is jammer, want normaal moet zo’n klim hem wel liggen”, aldus Van Dongen.