Geoghegan Hart: “Roglic is een van de meest straffe renners van zijn generatie”

Nét niet voor Tao Geoghegan Hart in de befaamde ‘murenrit’ van Tirreno-Adriatico. In de sprint op de laatste helling moest hij nipt de duimen leggen voor Primoz Roglic. Omdat juist de renner van Jumbo-Visma hem versloeg, kon Geoghegan Hart leven met zijn nederlaag.

“Het is waarschijnlijk een van de meest straffe renners van zijn generaties”, zei de Brit over zijn Sloveense collega tegen Cycling Pro Net. “Dan kan dit gebeuren. Ik had veel vertrouwen eerlijk gezegd, maar we kennen de punch die hij heeft.”

Geoghegan Hart roemde vervolgens zijn ploeg INEOS Grenadiers en één renner in het bijzonder. “Ik zat honderdvijftig kilometer in het wiel van Kwiatkowski, zonder er ooit uit te hoeven komen. Op zulke dagen, die heel zwaar zijn, maakt dat heel veel uit. Ik ben hem heel dankbaar.”

Almeida tevreden met podiumplaats

João Almeida eindigde een plekje achter Geoghegan Hart als derde in de daguitslag. “Ik voelde me de hele dag behoorlijk goed”, zei de Portugees na afloop. “De ploeg deed geweldig werk de hele dag. Ze beschermden me, want het was behoorlijk hectisch. Ik denk dat het uiteindelijk behoorlijk goed ging. De sterkste won uiteindelijk, denk ik. Hij (Roglic, red.) is heel sterk. Dat is geen verrassing. Ik ben blij met onze week. We wilden natuurlijk winnen, maar we kunnen tevreden zijn met het podium.”

Almeida staat, met nog één relatief eenvoudige rit te gaan, tweede in het algemeen klassement. Hij heeft een achterstand van achttien seconden ten opzichte van Roglic.

