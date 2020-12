‘Geoghegan Hart en Ganna drie jaar langer bij INEOS Grenadiers’

Dat Tao Geoghegan Hart en Filippo Ganna in dienst blijven van INEOS Grenadiers zal niemand verbazen, maar een contractduur is nog niet geopenbaard. La Gazzetta Dello Sport schrijft vandaag echter dat beide renners tot eind 2023 hebben bijgetekend.

In gesprek met de Italiaanse krant dicht de wereldkampioen tijdrijden zichzelf en Geoghegan Hart een belangrijke rol toe. Tao en ik vormen het nieuwe fundement van de ploeg.” De Italiaan liet in het interview voorts weten dat Geoghegan Hart volgend seizoen zijn titel in de Giro d’Italia wil verdedigen en dat Ganna andermaal een van zijn luitenanten zal zijn. Afgelopen Giro wist Ganna liefst vier etappes te winnen: drie tijdritten en de zware rit naar Camigliatello Silano.

Volgens de roze sportkrant zal INEOS Grenadiers nog voor het einde van het jaar de contractverlengingen van beide renners met de buitenwereld communiceren.