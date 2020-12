Filippo Ganna bouwt via Giro d’Italia op naar Olympische Spelen

In een interview met La Gazzetta dello Sport heeft Filippo Ganna zijn voorlopige wedstrijdplanning voor aankomend seizoen uit de doeken gedaan. De Italiaan onthult tevens dat Tao Geoghegan Hart volgend jaar zijn titel in de Giro d’Italia gaat proberen te verdedigen. Ganna zegt namelijk een van zijn adjudanten te zijn in La Corsa Rosa.

Officieel aangekondigd is zijn contractverlenging bij INEOS Grenadiers nog niet, maar dat hij blijft bij de Britse succesformatie staat vast. Het hoofddoel van de wereldkampioen tijdrijden is de Olympische Spelen in Tokio, waar hij zowel op de wielerbaan als in de tijdrit voor goud wil gaan.

Ganna werd recentelijk getroffen door het coronavirus, maar nu is hij weer in staat om naar volgend seizoen toe te werken. Hij hoopt in Argentinië zijn seizoen af te trappen. “Daarna volgt Tirreno-Adriatico, een wedstrijd die ik in de toekomst graag zou willen winnen. Vervolgens rijd ik Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix, de Tour of the Alps en de Giro d’Italia, waar ik Tao Geoghegan Hart aan een nieuwe eindzege zal proberen te helpen.”

De EK baanwielrennen wordt Ganna’s laatste afspraak voor Tokio, waar de in Verbania geboren laagvlieger van droomt. “Ik kan niet wachten tot de Olympische Spelen”, besluit hij.

Wedstrijdplanning Filippo Ganna in 2021

24-31 januari: Vuelta a San Juan

10-16 maart: Tirreno-Adriatico

20 maart: Milaan-Sanremo

11 april: Parijs-Roubaix

19-23 april: Tour of the Alps

8-30 mei: Giro d’Italia

23-27 juni: EK Baanwielrennen

24 juli: Wegwedstrijd Olympische Spelen

28 juli: Tijdrit Olympische Spelen

2-8 augustus: Baanwielrennen Olympische Spelen