Gent-Wevelgem: Trek-Segafredo met duo Stuyven-Pedersen, Bettiol blikvanger bij EF

Jasper Stuyven en Mads Pedersen voeren Trek-Segafredo aan in Gent-Wevelgem. De Amerikaanse ploeg stelt daarnaast onder meer Edward Theuns op. Alberto Bettiol is de grootste naam in de selectie van EF Education-EasyPost, dat ook kan rekenen op de snelle Marijn van den Berg.

Stuyven en Pedersen reden vrijdag beiden de E3 Saxo Classic. Terwijl Stuyven na een schuiver in de voorfinale niet meer in het stuk voorkwam, finishte Pedersen als veertiende in Harelbeke. Gent-Wevelgem wist Pedersen overigens al eens te winnen: de Deen ging in 2020 met de zege aan de haal. Stuyven eindigde vorig jaar, in de door Biniam Girmay gewonnen editie, dan weer net naast het podium. De Leuvenaar werd toen vierde.

Naast Stuyven en Pedersen, staan ook Daan Hoole, Toms Skujiņš, Alex Kirsch, Otto Vergaerde en dus Edward Theuns aan de start zondag. Theuns was dit jaar al tweede in Nokere Koerse en reed nog recenter naar ereplaatsen in de Bredene Koksijde Classic (tiende) en Classic Brugge-De Panne (vijftiende).

EF Education-EasyPost zal met name rekenen op Bettiol, die in de E3 Saxo Classic één plekje achter Pedersen eindigde, als vijftiende. Dat was een opsteker voor de oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen, want in Strade Bianche kwam hij nog hard ten val. Zijn vorm lijkt dus echter groeiende.

Marijn van den Berg is dit jaar ook goed op dreef en is een gevaarlijke outsider in Gent-Wevelgem als het op een sprint aankomt. Afgelopen woensdag eindigde de Nederlander nog als tiende in de Classic Brugge-De Panne. EF Education-EasyPost beschikt in Gent-Wevelgem ook nog over Jonas Rutsch, Tom Scully, Stefan Bissegger, Owain Doull en Łukasz Wiśniowski.