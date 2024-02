Gent-Wevelgem heeft weinig verrassingen in petto met wildcards

Gent-Wevelgem heeft de wildcards uitgedeeld voor de editie van 2024 en daar zitten niet heel veel verrassingen bij. Organisator Flanders Classics gaf eerder ook al wildcards weg voor Omloop Het Nieuwsblad en zes ploegen zijn voor beide klassiekers uitgenodigd. Alleen Bingoal-WB mag wel de Omloop rijden, maar niet in Gent-Wevelgem.

In de plaats van Bingoal-WB mag TotalEnergies starten in Gent-Wevelgem 2024. Het Franse ProTeam heeft met Steff Cras en Dries Van Gestel twee Belgische renners in de gelederen. Voor de rest bestaat de selectie louter uit Fransen, nadat aan het einde van afgelopen seizoen kopstuk Peter Sagan een punt achter zijn WorldTour-carrière zette.

Naast TotalEnergies zijn ook Flanders-Baloise, Tudor en Q36.5 welkom in de 86ste editie van Gent-Wevelgem. De andere drie wildcards waren automatisch al toegewezen aan Lotto Dstny, Israel-Premier Tech en Uno-X Mobility, op basis van hun prestaties in 2023.

Bij de vrouwen zijn met Cofidis Women, Arkea-B&B Hotels, EF Education-Cannondale, Lifeplus Wahoo, Lotto Dstny Ladies, Proximus Cyclis, Coop-Repsol en Volkerwessels acht continentale ploegen uitgenodigd voor de Women’s WorldTour-koers ‘In Flanders Fields’, naast alle ploegen van het hoogste niveau.

