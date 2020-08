Gemiste kans Jumbo-Visma

Wielrennen is een zodanige blessuregevoelige en gevaarlijke sport dat het gedroomde affiche vaak allang in de prullenbak kan voordat het startschot heeft geklonken. De Tour de France van 2020 zou de tweestrijd worden tussen de drie kopmannen van Team Ineos versus de drie leiders van Jumbo-Visma. Het gevecht van Egan Bernal, Geraint Thomas en Chris Froome contra Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk.

Zaterdag bij Le Grand Départ in Nice zijn liefst drie van deze zes wereldtoppers niet aanwezig. De voormalig Tour-winnaars Froome en Thomas wisten niet het gewenste niveau te halen. De nummer drie van vorig jaar Steven Kruijswijk liep een scheurtje in zijn schouderblad op in de gevaarlijke afdaling van de Col de Plan Bois in de voorlaatste rit van de Dauphiné.

Tot mijn grote verbazing las ik in diverse commentaren dat Kruijswijk nauwelijks gemist zou worden in de Tour-ploeg van Jumbo-Visma. Het zou meer duidelijkheid geven omtrent het kopmanschap en verder zou er een betere balans tussen klimmers en helpers in het team komen.

Aderlating

Flauwekul! De afwezigheid van Kruijswijk is een grote aderlating voor geel-zwart. De geboren Brabander was in topvorm. Behoort bergop tot de allerbesten. Heeft altijd extra reserves in de beslissende derde week van een grote ronde. En heeft ook de persoonlijkheid om zich in dienst te stellen van een ploegmaat wanneer die beter is.

Het bericht dat Kruijswijk noodgedwongen de Tour moet missen, bood Jumbo-Visma een uitgelezen kans om de favorietenrol weer naar Team Ineos te schuiven. Ik vind het een gemiste kans dat dit niet direct gecommuniceerd is. Ga er maar vanuit dat het voormalige Team Sky zaterdag vanaf de start op het Place Masséna in Nice een koude oorlog start. Wie moet de verantwoordelijkheid nemen? Wie kijkt naar wie? En wie moet in de Tourhelft het meeste vuile werk opknappen?

Killerwespen



De Britten zijn geschrokken van de sterke optredens van de Nederlandse formatie in de Tour de l’Ain en de Dauphiné. Geen ploeg kwam zo sterk uit de Corona-break als de ‘killerwespen’, zoals Richie Porte Jumbo-Visma onlangs noemde. Dit zal voor Team Ineos de belangrijkste reden zijn geweest om met name Welshman Thomas thuis te laten en de in betere vorm verkerende Richard Carapaz voor de Tour te selecteren. Het Britse keurkorps beseft dat ze de trukendoos moeten openen om de nieuwe opponent de baas te blijven.

In mijn ogen heeft Jumbo-Visma momenteel inderdaad de beste renner (Primoz Roglic) en de beste ploeg. Op papier net ietwat sterker dan Team Ineos. Alleen gaat het er in de Tour de France niet alleen om wie het beste op de fiets is. Er komt een veel groter spel bij kijken. Het wordt zowel een fysieke als een mentale strijd. Hoe zorg je dat je opponent in de eerste extreem verraderlijke Tour-helft met gevaarlijke ritten in Nice, Sisteron, Orcières-Merlette, Mont Aigoual en Lavaur al het spreekwoordelijke jasje moet uitdoen? En hoe bespaar je zoveel mogelijk energie voor de uiteindelijk beslissende ritten in de slotdagen in de Alpen?

Dit is een bijltje waar teammanager Sir Dave Brailsford al jaren mee hakt. In de afgelopen acht jaar wist hij liefst zevenmaal de Tour te winnen en dat met maar liefst vier verschillende renners (Wiggins, Froome, Thomas en Bernal). Natuurlijk hebben de vele miljoenen aan Britse ponden een groot aandeel in dit succes. Anderzijds hebben zij ook jaar na jaar de concurrentie murw geslagen en steevast het geloof om de Britse te trein te verslaan geminimaliseerd.

Historische verantwoordelijkheid

Het is nu aan Jumbo-Visma om duidelijk te maken dat Team Ineos in deze Tour dé te kloppen ploeg is. Dat zij op basis van hun huidige Tour-ploeg met de twee winnaars van grote rondes van vorig jaar (Bernal Tour de France en Carapaz de Giro d’Italia) de sterkste en meest ervaren formatie hebben. Dat de Britten gezien hun zeven Tour-zeges vanaf 2012 nu ook een historische verantwoordelijkheid hebben.

Denk maar dat er een aantal concurrenten van start gaat met het idee dat ze kunnen profiteren van de mogelijk onderlinge rivaliteit tussen Team Ineos en Jumbo-Visma. Mannen als Julian Alaphilippe, Thibaut Pinot, Nairo Quintana, Mikel Landa, Tadej Pogacar, Miguel-Angel Lopez en Enric Mas kennen allemaal het spreekwoord waar twee honden vechten om een been en een derde loopt er ras mee heen…

Ik geloof dat Jumbo-Visma de komende weken echt de unieke kans heeft om de Tour te winnen. Natuurlijk is het een mooi compliment en streelt het imago’s om als dé te kloppen ploeg in de 107e editie van de Ronde van Frankrijk van start te gaan. Deze rol moeten de mannen van Merijn Zeeman nu echter niet willen. Zij zijn de uitdagers, niet de favorieten. Iedere meter die je in de eerste Tourhelft niet op kop hoeft te rijden is winst. Als ‘gentlemen’ moeten ze de hoge hoed afnemen en beleefd tegen de soldaten van Team Ineos zeggen: ‘After you’. Willen winnen betekent soms ook durven te verliezen.