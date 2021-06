Gemengde gevoelens bij Kruijswijk na tijdrit: “Kon niet het juiste ritme en gevoel vinden”

Steven Kruijswijk zette vandaag tijdens de individuele tijdrit in het Critérium du Dauphiné een negentiende tijd neer. De 33-jarige kopman van Team-Jumbo Visma deed 39 tellen langer over het 16,4 kilometer lange traject tussen Firminy en Roche-La-Molière dan winnaar Alexey Lutsenko. Hij kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn prestatie.

“Ik kon in het tweede gedeelte niet het juiste ritme en gevoel vinden. Daardoor verloor ik iets meer tijd dan ik gehoopt had”, vertelt hij op de site van zijn ploeg . “Ik heb zo hard als mogelijk proberen te pushen, maar op zo’n zwaar parcours als vandaag geeft het gevoel uiteindelijk toch de doorslag”, stelt Kruijswijk.

Zijn achterstand op leider Pöstlberger bedraagt met nog vier dagen te gaan veertig tellen. Kruijswijk blijft optimistisch over zijn kansen. “Er komen nog zware etappes aan waar het klassement zeker nog op zijn kop gaat. We gaan er de komende dagen het beste van proberen te maken.”

Opsteker voor Vingegaard

Bij de 18 renners die Kruijswijk voor zich moest dulden, zat ook zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard. De Deen werd zevende op slechts zeventien tellen. Voor de van een achillespees herstelde Deen is zijn prestatie een opsteker. “Ik had echt niet verwacht dat ik na mijn blessure dit nu al uit mijn benen kon schudden”, aldus Vingegaard. “Ik ben erg blij dat het met mijn vorm crescendo gaat en ik verwacht dat ik in een goede vorm aan de Tour de France kan beginnen.”