woensdag 6 maart 2024 om 17:58

Gele trui Plapp durft nog niet te dromen: “Alles wat ik nu nog extra pak, is bonus”

Luke Plapp is de verrassende nieuwe leider in Parijs-Nice. De Australiër van Jayco AlUla profiteerde van het gepoker tussen de ploegen van de klassementsrenners en bleef zo samen met Santiago Buitrago voorop.

“Ploegleider Matt Hayman gaf me goede informatie tijdens de slotklim”, zegt Plapp bij Cycling Pro Net. “Hij vertelde me bij het begin van de slotklim dat ik nog 25 seconden had. Op dat moment wist ik dat ik van de voet tot de top van de klim voluit moest gaan, op mijn eigen tempo. Ik heb niet echt een wedstrijd voor de ritzege gereden, maar het meer als een tijdrit aangepakt. Dat heeft me de snelst mogelijke slotklim opgeleverd.”

Dat betaalde zich vandaag uit met het veroveren van de gele leiderstrui. “Dankzij de goede ploegentijdrit zaten we al in een goede positie voor het klassement. Dat gaf ons alvast een buffer voor vandaag. Dit zijn heel leuke tijden voor ons. We zijn hier met een heel diverse ploeg gestart, en we hebben elke dag kansen op een etappewinst. Morgen is het aan Dylan Groenewegen.”

Van eindwinst durft Plapp nog niet te dromen. “Ik hoop op meer zonnige ritten”, zegt hij met de glimlach. “Ik heb nu al meer behaald in deze wedstrijd dan ik ooit had gedacht. Alles wat er nu nog bijkomt, is bonus. We bekijken het dag per dag.”

“Ik wist ook niet hoe goed ik zou zijn, omdat ik in de Tour Down Under ben gevallen op mijn pols. Daarom wil ik tijdens de wedstrijd vaak geen risico’s nemen en rijd ik te veel achterin. Daar is het minder stressvol, maar vandaag zag je ook dat de ploegmaats me perfect naar voren brachten, vanaf de finale begon.”