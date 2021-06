Gele droom Pöstlberger duurt voort: “Morgen weer werken voor de kopmannen”

Lukas Pöstlberger is ook na de vijfde etappe nog altijd de leider in het Critérium du Dauphiné. De Oostenrijker geniet volop van zijn dagen in de gele trui, maar blijft verder realistisch. “Ik ga morgen weer werken voor de kopmannen”, klonk het na afloop in de interviewtent.

“Het was niet ons plan om de leiderstrui te behouden. We reden wel op kop van het peloton, maar dat was vooral om onze klassementsrenners te beschermen en om eventueel voor een sprint te gaan met Nils Politt. Het was een enorm agressieve wedstrijd en het was dus moeilijk om de boel te controleren. De ploeg reed echter geweldig, een world class performance.”

Pöstlberger beseft heel goed dat de zesde etappe naar Le Sappey-en-Chartreuse, met in de finale meerdere beklimmingen, te zwaar is. “Morgen gaat de focus weer volledig op het klassement en onze ronderenners. Ik ga morgen weer in dienst rijden en zal alles doen om Wilco (Kelderman, red.) en Patrick (Konrad, red.) te helpen.”

Kelderman staat na vijf etappes keurig vijfde in het algemeen klassement, op dertien tellen van zijn ploeggenoot Pöstlberger. Konrad staat, net als zijn twee ploeggenoten, ook nog in de top-10. De Oostenrijkse klimmer is de nummer negen, op 32 seconden van landgenoot Pöstlberger.