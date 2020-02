Gehavende Yara Kastelijn van start in Lille en Merksplas vrijdag 7 februari 2020 om 18:11

Yara Kastelijn gaat morgen van start in de Krawatencross Lille ondanks de blessures die ze overhield aan een valpartij in de Parkcross Maldegem afgelopen woensdag. Ook in de veldrit van Merksplas zondag komt ze normaal gezien in actie.

Kastelijn moest woensdag de Parkcross Maldegem vroegtijdig verlaten na een valpartij in de tweede ronde. Samen met Shirin van Anrooij ging de Europese kampioene onderuit en per brancard moest ze worden afgevoerd. Naderhand kwamen breukjes in de uitsteeksels van twee ruggenwervels aan het licht.

Toen was nog onduidelijk of Kastelijn dit weekend in actie zou kunnen komen tijdens de Krawatencross Lille (DVV Trofee) en de veldrit van Merksplas (Superprestige). Inmiddels is er goed nieuws van de zijde van het 777 Cyclocrossteam. “Yara verschijnt morgen aan de start in Lille en zondag ook in Merksplas.”

Uitgangspunt voor de veldritten is het verdedigen van haar derde plaats in de DVV Trofee en haar tweede plek in de Superprestige.