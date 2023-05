Gehavende Sivakov kan weg vervolgen: “Roze trui gaf me motivatie om door te gaan”

INEOS Grenadiers heeft wel eens betere dagen gekend in een grote ronde dan de elfde etappe van de Giro d’Italia 2023. Bij een valpartij in een bocht kwamen rozetruidrager Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart en Pavel Sivakov ten val. Hart kon zijn weg niet meer vervolgen, Thomas en Sivakov stapten wel weer op de fiets. Al kan die laatste nu wel een streep zetten door zijn klassementsambities.

De betreffende valpartij gebeurde op ongeveer zeventig kilometer van de finish. Alessandro Covi van UAE Emirates schoof onderuit in een natte afdaling en nam rozetruidrager Geraint Thomas mee in zijn val. Daarachter gingen meer renners tegen het asfalt, waaronder dus Hart, Sivakov en ook Primož Roglič. De Brit werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De schade bij Hart is groot: de winnaar van de Giro 2020 heeft namelijk zijn linkerheup gebroken.

Ook Sivakov kwam niet ongehavend uit dezelfde valpartij, maar heeft geen breuken overgehouden aan de crash. “Het kon beter, het kon slechter. Ik heb niks gebroken, al hebben mijn heupen wel een flinke klap gekregen”, liet Sivakov na afloop weten via zijn ploeg. “Ik had erg veel pijn en kon niet direct weer op de fiets springen. Ik moest toch vier tot vijf minuten wachten, alvorens ik weer verder kon. Ik wist de etappe echter wel uit te rijden en dat is het belangrijkste.”

Zijn ploeggenoot Hart bleef echter liggen en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. “Het was gedurende die vijf minuten zwaar om Tao te zien liggen. Ik zag gelijk dat het niet goed was. Het is nu zaak om te blijven vechten als ploeg. We hebben nog steeds de roze trui en dat gaf me ook de motivatie om door te gaan. Ik voelde me slecht, maar wilde het toch nog proberen zodat ik geen spijt zou krijgen.”

