Gehavende Bernal ‘gewoon’ van start in tweede rit Ronde van Hongarije

Egan Bernal kan opgelucht ademhalen. De Colombiaan kwam woensdag hard ten val in de openingsrit van de Ronde van Hongarije. Het zag er even niet goed uit, maar Bernal kon uiteindelijk wel de finish bereiken en de schade blijkt al bij al nog mee te vallen. Zijn ploeggenoot Luke Plapp is minder gelukkig.

Bernal was een van de slachtoffers van de valpartij, ruim een kilometer voor de finish. Na medische assistentie kon hij de rit uitrijden, maar dit ging zeker niet van harte. De renner van INEOS Grenadiers, die bezig is aan een comeback met horten en stoten, heeft echter geen ernstige blessures overgehouden aan de crash.

De schade voor de onfortuinlijke Colombiaan blijkt mee te vallen. “Helaas heeft Egan blauwe plekken en schaafwonden opgelopen bij zijn crash in de eerste rit”, laat zijn ploeg weten via social media. “Toch heeft hij groen licht gekregen om te beginnen aan de tweede etappe.”

Hersenschudding voor Plapp

Luke Plapp zal vandaag echter niet meer aan de start verschijnen in de Ronde van Hongarije. De Australische kampioen lag eveneens bij de val en heeft symptomen van een lichte hersenschudding. “Luke wordt de komende rustperiode, op basis van ons protocol voor hersenschuddingen, gemonitord. We wensen beide mannen een goed herstel toe.”