Gefrustreerde Mathieu van der Poel: “Ik moet me inhouden vanwege de rugpijn”

Mathieu van der Poel was in de Wereldbeker Zonhoven niet opgewassen tegen Wout van Aert. De Nederlander had opnieuw last van zijn rug, vertelde hij in het flashinterview na afloop. “Het ging niet goed”, zei Van der Poel.

“Ik kan er kort over zijn: het gaat niet zoals ik zou willen”, vervolgde hij, alvorens de oorzaak van zijn mindere presteren aan te wijzen. “Mijn rug doet weer pijn, dat is frustrerend.”

In de eerste rondes van de cross kon Van der Poel nog wel mee met Van Aert, maar na een val in ronde drie was het plots voorbij. Wat gebeurde daar? “Het is is heel moeilijk om te focussen, ik denk alleen maar aan de pijn in mijn rug. Je moet honderd procent gefocust zijn op de koers, maar dat lukt me nu niet. Ik kan misschien een halve ronde op het tempo rijden dat ik wil, maar dan moet ik me weer inhouden vanwege de pijn. Dat is heel frustrerend.”