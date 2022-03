Geen zorgen bij Jumbo-Visma na val Wout van Aert

Voor Wout van Aert verliep de openingsfase van de tweede etappe van Parijs-Nice allesbehalve vlekkeloos. De nummer drie van de eerste rit was al na veertien kilometer betrokken bij een val. Zijn ploeg Jumbo-Visma maakt zich echter geen zorgen na diens crash.

Van Aert was na veertien kilometer betrokken bij een val, waarbij ook Franck Bonnamour en Stan Dewulf werden opgehouden. Daarna moest de renner van Jumbo-Visma ongeveer tien kilometer achtervolgen voordat hij terugkeerde in het peloton. Daar kon hij na 25 kilometer koers weer zijn plaats innemen.

“Wout ging onderuit, maar hij is oké”, liet sportdirecteur Grischa Niermann vanuit de volgwagen weten over de winnaar van Omloop Het Nieuwsblad, in gesprek met de koersorganisatie. “Hij moest enkel zijn fiets wisselen en dan keerde hij terug naar het peloton. Er is niets om ons zorgen over te maken.”

Niermann verwacht niet dat het peloton bij elkaar blijft in deze winderige, vlakke tweede etappe. “We hebben nog echt lange open stukken. We zullen zien of we zelf dingen kunnen openbreken”, vertelde de voormalig Duits beroepsrenner. “Het hangt af van onze positie, dus misschien gaan we ervoor of laten we andere teams het doen.”