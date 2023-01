Geen WK veldrijden voor Pauline Ferrand-Prévot: “Nog niet hersteld van blessure”

Pauline Ferrand-Prévot zal deze winter geen veldritten meer rijden. De Française van INEOS Grenadiers mist daardoor het WK veldrijden in Hoogerheide, waar ze hoopte in actie te komen om voor een tweede wereldtitel te gaan. Een beenblessure zit haar dwars.

“Ik had natuurlijk graag meegedaan aan het WK veldrijden, maar mijn been is niet zo snel hersteld als we hadden gedacht”, vertelt Ferrand-Prévot. “Daarom heb ik besloten, samen met mijn coach en de ploeg, om mij te concentreren op het herstel. Daardoor kan ik weer fit worden en aansterken voor de start van het mountainbikeseizoen in april.”

PFP, die in 2015 goud won op het WK in Tábor, liep haar beenblessure op in de Wereldbeker van Gavere. Ze reed daarna nog wel in Heusden-Zolder, Diegem en Loenhout, maar kwam in 2023 niet meer in actie. Deze winter kwam ze tot drie top-10-plaatsen in de cross. Daar zaten twee zevende plaatsen bij; op het EK in Namen en in de Wereldbeker van Dublin.

Halverwege december vertelde Ferrand-Prévot dat ze de nodige fysieke ongemakken had in de weken daarvoor. Ze vreesde dat de beknelde liesslagader, waaraan ze in 2018 is geopereerd, was teruggekeerd. “Ik begon de pijn weer te voelen, zoals in de oude, slechte dagen. Het was de pijn in mijn ader. Na een medische controle blijkt er echter niets aan de hand te zijn”, zei ze toen.