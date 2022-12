Ferrand-Prévot vreesde voor terugkeer oude blessure: “Ik voelde de pijn weer”

Het wil dit crossseizoen nog niet echt lukken voor Pauline Ferrand-Prévot. De Française, die voor eerst sinds het seizoen 2019-2020 actief is in de het veld, speelde tot nog toe geen rol van betekenis in de wedstrijden die ze bewistte. Op Instagram doet de alleskunner van INEOS Grenadiers haar verhaal.

“We leren altijd, zelfs na een (extreem) goed seizoen”, aldus Ferrand-Prévot, die in 2022 wereldkampioen cross country mountainbiken én wereldkampioen gravel werd. In het veld zijn haar beste uitslagen voorlopig twee zevende plekken. Zowel op het EK in Namen, begin november, als tijdens de Wereldbeker Dublin van afgelopen zondag reed ze naar die plek. “Op dit moment leer ik het op de harde manier.”

Ferrand-Prévot werd eind 2018 geopereerd aan een beknelde liesslagader en vreesde door haar teleurstellende optredens dat die blessure was teruggekeerd. “Ik begon de pijn weer te voelen, zoals in de oude, slechte dagen – de pijn in mijn ader. Na een medische controle blijkt er echter niets aan de hand te zijn. Maar het was goed om te weten dat we een paar dingen hebben om aan te werken, zodat we het beter kunnen doen.”

“Dit alles is ook een goede les in nederigheid na de supergoede maanden die ik heb gehad, het herinnert me eraan dat niets eeuwig duurt”, vervolgt de Française. “Als ik eerlijk tegen mezelf ben, waren mijn verwachtingen voor het crossseizoen niet groot, omdat ik weet hoe moeilijk het is om te presteren in een discipline waarin je jarenlang niet hebt gereden. Ik wist dat ik me zou moeten aanpassen aan nieuwe fietsen, nieuwe schoenen, nieuwe onderdelen en een nieuwe omgeving. Ik wist dat ik fysiek moest herstellen van mijn mountainbikeseizoen, maar ook van alle mediaverzoeken die ik had.”

Verwachtingen

Ferrand-Prévot vervolgt door te zeggen dat de verwachtingen van anderen “soms een beetje te veel zijn”. Toch ging het in de Wereldbeker Dublin weer wat beter, vond ze. “Vandaag (zondag, red.) was een betere dag met een pijnvrij linkerbeen, een goede start en twee goede laatste ronden, hoewel het nog ver beneden mijn verwachtingen was. Ik zal hard werken om beter te worden en te zijn waar ik wil zijn”, aldus de 30-jarige renster, die alle mensen bedankt die haar bijstaan.