Geen WK tijdrijden voor Wout van Aert

Wout van Aert is niet van plan om dit jaar deel te nemen aan het WK tijdrijden in het Australische Wollongong. De vice-wereldkampioen van 2020 en 2021 wil zich volledig focussen op de wegrit, waarin hij twee jaar geleden al een keer naar de zilveren medaille reed.

Van Aert onthulde dat in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Voorlopig gaat mijn voorkeur daar niet naar uit. We hebben begin dit jaar een aantal doelen geprikt, en de wegrit is daar zeker één van. Dat parcours moet goed bij me passen. Ik heb vorig jaar geleerd dat het moeilijk is om op beide te focussen. Misschien heb ik m’n grootste kans op een gouden medaille wel gemist door niet 100 procent op het tijdrijden te focussen. Die fout wil ik liever niet opnieuw maken.”

Ook wat betreft zijn programma komt het WK tijdrijden, dat voor zondag 18 september gepland is, ongelukkig uit. Van Aert is namelijk van plan om in de Canadese WorldTour-koersen van Québec en Montréal aan de start te verschijnen. Het wordt zijn debuut in het Noord-Amerikaanse tweeluik. “Ook de wedstrijden in Canada zijn een doel voor mij, een week voor de tijdrit. Dat maakt het moeilijk combineerbaar.”

Ook geen BK tijdrijden

Eerder vertelde de 27-jarige renner van Jumbo-Visma al aan WielerFlits dat hij ook past voor het Belgisch nationaal kampioenschap tijdrijden. Vorig jaar was hij eveneens niet van de partij. “Ik vind dat ook zelf jammer. Maar het BK (dat op 23 juni wordt afgewerkt, red.) valt nu eenmaal in een moeilijke periode. Ik ben in deze week, samen met de ploegmaats van Jumbo-Visma, nog op hoogtestage in functie van de Tour de France. Het is niet evident om die vroeger af te breken.”

Op dit moment verblijft Van Aert nog in de Sierra Nevada om de Tour voor te bereiden. “Ik ben nog tot maandag hier, dan zitten de drie weken hoogtestage erop. Dan ga ik thuis nog even de mentale batterijen opladen, en tegen het weekend reizen we af naar Frankrijk voor de Dauphiné.”