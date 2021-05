UCI Team Ranking: Deceuninck-Quick-Step nog altijd aan de leiding

De UCI heeft deze week weer een nieuwe update doorgevoerd in de Team Ranking van 2021. In de top van het klassement is niks veranderd. Deceuninck-Quick-Step gaat nog altijd aan kop, voor INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma.

Het verschil tussen Deceuninck-Quick-Step en INEOS Grenadiers is nog steeds om en nabij de vijfhonderd punten. Jumbo-Visma is op gepaste afstand de nummer drie, voor UAE Emirates, Alpecin-Fenix, BORA-hansgrohe, Bahrain Victorious, Trek-Segafredo, AG2R Citroën en Team Bikexchange.

In het rechterrijtje zien we wel enkele verschuivingen. Zo stijgen Israel Start-Up Nation, Arkéa-Samsic en Total Direct Energie een plaatsje. Groupama-FDJ, Qhubeka ASSOS en Cofidis maken de omgekeerde beweging.

UCI Team Ranking (op 11 mei 2021)

1. Deceuninck-Quick-Step – 6.719 punten

2. INEOS Grenadiers – 6.229 punten

3. Jumbo-Visma – 4.970 punten

4. UAE Emirates – 4.045 punten

5. Alpecin-Fenix – 3.703 punten

6. BORA-hansgrohe – 3.381 punten

7. Bahrain Victorious – 3.194 punten

8. Trek-Segafredo – 3.143 punten

9. AG2R Citroën – 2.872 punten

10. Team BikeExchange – 2.774 punten

11. Movistar – 2.737 punten

12. Astana-Premier Tech – 2.698 punten

13. Israel Start-Up Nation – 2.630 punten

14. Groupama-FDJ – 2.613 punten

15. Arkéa-Samsic – 1.950 punten

16. Qhubeka ASSOS – 1.936 punten

17. Lotto Soudal – 1.713 punten

18. Total Direct Energie – 1.635 punten

19. Cofidis – 1.610 punten

20. Team DSM – 1.308 punten

21. EF Education-Nippo – 1.212 punten

23. Intermarché-Wanty-Gobert – 941 punten

Alpecin-Fenix blijft het beste ProTeam in de UCI Team Ranking. De Belgische formatie van Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen en Tim Merlier staat nu op 3.703 punten. Het verschil met naaste belager Arkéa-Samsic is wel iets kleiner geworden. Total Direct Energie, Bingoal Pauwels Sauces-WB en Delko volgen op nog grotere achterstand.

De posities van de ProTeams zijn interessant om in de gaten te houden. Het beste ProTeam op de UCI Team Ranking 2021 moet volgens de UCI-regels voor elke WorldTour-wedstrijd in 2022 een wildcard aangeboden krijgen, inclusief de drie grote rondes. De ploeg die als tweede eindigt, krijgt voor alle eendagskoersen uit de WorldTour een uitnodiging.

Beste vijf ProTeams op de UCI Team Ranking (op 11 mei 2021)

5. Alpecin-Fenix – 3.703 punten

15. Arkéa-Samsic – 1.950 punten

18. Total Direct Energie – 1.635 punten

22. Bingoal Pauwels Sauces WB – 1.010 punten

24. Delko – 887 punten

